Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde İstanbulda meydana gelen cinayet gibi kaza sonrası canavar anne Eylem Tok, katil oğlu Timur Cihantimuru önce Mısıra ardından da ABDye kaçırmıştı. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan anne ve oğlu için ABD makamlarıyla iletişime geçildi. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Tok ve oğlu Timurun iade süreciyle ilgili açıklama yaptı. Bakan Tunç, ABD Adalet Bakanlığından yanıt geldi, belgeleri tamamladık, gönderdik. Dün itibariyle 2 gözaltı gerçekleşti dedi. Öte yandan Eylem Toka yardım eden kamu görevlilerinin olup olmadığının araştırılırken ölümlü kazada ilk tutuklama haberi geldi.