ABD’de 5 Kasım başkanlık seçimlerine sadece saatler kaldı. Başkan Yardımcısı ve Demokratların başkan adayı Kamala Harris ile eski Başkan ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump kritik seçim öncesi son hamlelerini yapıyor. 7 salıncak eyaletin seçimin kaderini belirleyeceği bilinirken Pensilvanya ve Kuzey Karolina adeta Demokratların ve Cumhuriyetçilerin savaş alanına döndü. Öte yandan seçim öncesinde Ulusal Muhafız Birlikleri harekete geçirildi. Peki, seçime yalnızca bir gün kala ABD’de neler oluyor? Seçim sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ABD seçimlerinden dakika dakika gelişmeler….