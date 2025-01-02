ABDnin New Orleans eyaletinde yeni yılı kutlayan insanlara bir aracın çarpması sonucu en az 15 kişinin hayatını kaybetti. New Orleans kentinde olağanüstü hal ilan edildiği bildirildi. FBI başta saldırıyı terör eylemi olarak tanımlamasa da daha sonra yaptığı açıklamalarda araçta DEAŞ bayrağı olduğunu bildirdi. Saldırganın daha önce ABD ordusunda görev yapan Shamsud Din Jabbar olduğu ortaya çıktı. Saldırıda DEAŞ bayrağının yer alması kirli bir Suriye planının devreye alındığı iddialarına gündeme getirdi. Saldırının ABDnin bölgeden çıkmaması adına DEAŞ kılıfı ile uluslararası kamuoyuna servis edilmeye çalışıldığı belirtiliyor. Yapılan bu saldırının aynı zamanda Suriyeden çekileceğiz açıklaması yapan ABDnin seçilmiş başkanı Donald Trumpa da bir uyarı niteliğinde olabileceği değerlendiriliyor.