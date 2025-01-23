İsrail ordusu Gazzedeki ateşkesin ardından işgal altındaki Batı Şeriaya saldırmaya başladı. Batı Şeriaya Demir Duvar kod adlı bir saldırı başlatan İsrail ordusu, askeri araçlarla Cenine ilerliyor. Öte yandan Batı Şeriadaki İsrailli yerleşimcilerin yüzlerinde maskelerle Filistinlilere saldırdığı bildirildi. Saldırılarda en az 10 Filistinlinin hayatını kaybettiği bildirildi. Batı Şeria’daki saldırıların ABD’nin 47. Başkanı Donald Trump’ın İsrailli yerleşimcilere yönelik yaptırımları kaldırması ve ekibinden pek çok ismin ise Batı Şeria’yı işaret etmesinin ardından gelmesi ise dikkat çekti. Son olarak İsrail Savunma Bakanı Israel Katz ise Gazze’den ders aldıklarını ve Batı Şeria’da bu tecrübeyi kullandıklarını söyledi. İşte Batı Şeria’dan anlık gelişmeler…