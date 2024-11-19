İstanbul’da bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi hakim karşısına çıktı. 22si tutuklu 47 sanığın yargılandığı davada 41 sanık duruşma salonuna getirildi. Çetenin elebaşı Fırat Sarı, aylık gelirinin 400 bin TL olduğunu öne sürdü. Çete üyesi Gıyasettin Mert Özdemir ise Gelirim 40 bin lira dedi. Duruşmaya siyasiler de yoğun katılım sağladı. SGKdan fazla para almak için daha fazla entübe yazdıklarını belirten hemşire Hakan Doğukan Taşçı, Hasta 5 günlük entübeyken 10 günlük gösterilmiş. Hasta 3 günlük entübe ise SGK daha fazla para öder. O yüzden SGK’dan para almak için daha fazla entübe yazıyorduk. diyerek devleti dolandırdıklarını itiraf etti.