Suriyeli muhaliflerin Şama girmesinin ardından 54 yıllık Esad yönetiminin son bulmasını fırsat bilen İsrail, işgal altında tuttuğu Golan Tepelerindeki Şeyh Dağının Suriye tarafını işgal etti. Siyonist ordusu kimyasal silah bahanesiyle Golan Tepelerindeki tampon bölgeyi geçerek 1973ten sonra ilk kez Suriye topraklarına girerken ABDnin Suriyede devrik lider Beşar Esed rejiminin sahip olduğu kimyasal silahların imha edildiğinden emin olmak için diğer Orta Doğu ülkeleriyle çalıştığı ileri sürüldü. Uzmanlar, işgalci İsrailin söz konusu tampon bölgeyi Suriye içlerine doğru genişletmeyi planladığını duyurdu. İsrailin 1967den bu yana işgal altında tuttuğu Golan Tepeleri stratejik öneminin yanı sıra zengin su yataklarına sahip. İsrail, Suriyedeki son gelişmeleri bahane ederek Golan Tepelerindeki işgalini genişletti