ABD’de ikinci Donald Trump dönemi başladı. Trump eşi Melania ile birlikte Joe Biden ve First Lady’nin Beyaz Saray’daki çay davetine katıldıktan sonra Kongre binasında başkanlık yeminini etti ve Herkes bize saygı gösterecek dedi. 47. Başkan olarak LGBT terörüne müdahalede bulunan Trump, Gazze’de ateşkes konusunda ise dikkat çeken bir mesaj verdi. Trump’ın Küba’nın yeniden terör listesine dahil edilmesi gibi Biden’ın 78 kararını bozduğunu ve ardından belgelere imza attığı kalemini kalabalığa fırlattığı bildirildi. Yeni Başkan ayrıca 4 kişiyi işten çıkarırken Ulusal Altyapı Danışma Konseyinden Mark Milley’in portresi de Pentagon’dan kaldırıldı. İşte Trump’ın Beyaz Saray’daki ikinci döneminin ilk gününden detaylar…