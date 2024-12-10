Suriyede 60 yılı aşkın BAAS rejimi, 50 yıldan fazla süren Esad dönemi tarihe karıştı. Suriye muhalefet lideri Hadi El Bahra, Esad rejimi yıkıldı duyurusunu yaptı. Esadın kaçtığı, rejime bağlı komutanların da helikopterlerle ülkeyi terk ettiği öğrenildi. Zalim Beşarın devrilmesi sonrası Şamdaki camilerden şükür tekbirleri yükseldi. Şama doğru yola çıkan Suriyeliler, kent çevresinde yoğun araç trafiğine neden oldu. Esad rejiminin düşünün ardından geçiş hükümeti için oluşturan yeni yönetimin başbakanı belli oldu. Takvim.com.tr Suriyedeki son durum dakika dakika aktarıyor.