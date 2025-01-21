Gazzede ateşkes 19 Ocak saat 12.15 itibarıyla başladı. Netanyahu ve İsrail ordusu Esir listesi bahanesiyle 3 saat boyunca Gazzeye ölüm yağdırdı. Hamas 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim ederken gece saatlerinde 90 Filistinli mahkum evlerine döndü. 90 mahkumu serbest bırakan İsrailin esir takası sırasında ateşkesi ihlal ettiği ortaya çıktı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Muhammed Nazzal, Katarın başkenti Dohadaki ateşkes müzakerelerinde anlaşma noktasına gelinmesinde Türkiyenin etkisinin çok büyük olduğunu söyledi. Hamas ise esir takası ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Peki ateşkesin ilk aşaması olan 42 günlük süreç nasıl işleyecek? İşte Gazze’den dakika dakika gelişmeler…