Suriye’deki muhaliflerin Beşar Esad rejimine karşı başlattığı geniş kapsamlı operasyon hız kesmeden sürüyor. Halepte hakimiyeti ele alan muhalifler Halep Kalesine Türk Bayrağı çekti. Devam eden operasyonlarda İdlibde tam kontrol sağlayan muhalifler Hamaya doğru yürüyüş başlattı. Ankara destekli Suriye Milli Ordusu ise PKKnın çıban başını kopardı. Tel Rıfat terörden arındırıldı, SMO mücahitleri ilçeye mehter marşıyla girdi. Halepin kuzeydoğusundaki PKKlılar kaçarken terör tünelleri görüntülendi. Suriyedeki ateş hattından dakika dakika tüm detaylar Takvim.com.trde...