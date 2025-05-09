Asyada uzun yıllardır devam eden Keşmir sorunu çatışmaya döndü. Hindistan barbarca Pakistan topraklarına füze saldırısı başlattı ve camileri hedef aldı. Çok sayıda sivil hayatını kaybetti. Pakistan misilleme olarak Hindistana ait insansız hava araçlarını düşürürken bir yandan da nükleer savaş uyarısında bulundu. Başkan Erdoğan ve Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif telefon görüşmesi yaptı. Başkan Erdoğan, Şerife Türkiyenin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu söyledi. İki ülke arasında gece boyunca topçu ateşinin devam ettiği bildirildi. Pakistan, sınırda çatışmanın sürdüğünü ve 50 Hintli asker öldürdüklerini belirtti.