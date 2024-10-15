Hizbullah, İsrail’in Golani Üssü’nü bombardımana tuttu. Kamikaze İHA’larla gerçekleştirildiği belirtilen saldırıda çok sayıda İsrail askeri yaralandı ve öldü. Hizbullah yaptığı açıklamada, sivillerin askeri üslerden uzak durması çağrısında bulunurken, Saldırı Gazze Şeridindeki kararlı Filistin halkımıza ve onların yiğit ve onurlu direnişine destek olmak, Lübnan ve halkını savunmak amacıyla gerçekleştirildi dedi. Saldırıda İsrail Genelkurmay Başkanı Herzi Halevinin öldürüldüğü de iddia edildi. Öte yandan İsrail ordusu Karmiel, Hayfa Körfezi ve kuzey İsrailde sirenlerin çaldığını bildirdi. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından dakika dakika gelişmeler…