İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon yükselmeye devam ediyor. İsrail Hizbullah’ın füze saldırısına devam ettiğini belirtirken ABD Başkanı Joe Biden’ın üst düzey danışmanları Brett McGurk ve Amos Hochstein’ın ateşkes teklifi sunmak üzere İsrail’e gideceği bildirildi. Öte yandan İsrail’in 25 Ekim’i 26 Ekim’e bağlayan gece İran’a düzenlediği saldırın ardından İran’da meydana gelen hasarın uydu görüntüleri ortaya çıktı. Öte yandan Hizbullahın yeni lideri Naim Kasım ise göreve geldikten sonra ilk kez konuştu. Kasım Hizbullahın İsrail ile savaşmaya devam edeceğini söyledi.