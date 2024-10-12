İsrail Lübnan’a hava saldırısına devam ederken İran’a saldırıp saldırmayacağı ise merak ediliyor. İsrail İran’ı açıkça tehdit ederken ABD Başkanı Joe Biden ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun İran’a yönelik saldırı konusunda anlaştığı öne sürüldü. Öte yandan İran’ın ise Körfez ülkelerini ABD ve İsrail konusunda tehdit ettiği ortaya çıktı. Öte yandan İsrail Ordusu Beyrutta BM Barış Gücünün gözlem noktasına yine ateş açtı, 2 kişi yaralandı. On binlerce Lübnanlının ise İsrail saldırılarının ardından Suriye’ye geçtiği bildirildi. CENTCOM dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından dakika dakika gelişmeler…