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CANLI | İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak? / 12.10.24

CANLI | İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak? / 12.10.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI | İran’dan Körfez’e İsrail ve ABD tehdidi! Biden ile Netanyahu’dan İran pazarlığı: Tel Aviv ne zaman saldıracak? / 12.10.24

Takvim 00:17
02

Tarih belli oldu... Almanya Başbakanı Olaf Scholz Türkiye'ye geliyor: Eurofighter masada! / 12.10.24

Takvim 04:27
03

Yunus Akgün'den Galatasaray'a ret! / 12.10.24

Takvim 00:50
04

Lucas Torreira'ya Ada'dan partner! Galatasaray transferde atağa kalktı / 12.10.24

Takvim 01:58
05

İkiyüzlü UEFA! Bozkurt selamına 2 maç nazi sembolüne para cezası / 12.10.24

Takvim 00:00
06

Semih Çelik'in sır telefonu... Emniyet peşine düştü: Satanist ayin mi? / 12.10.24

Takvim 05:23
07

CHP'li Maltepe Belediye Başkan Yardımcısı Şükrü Akçadağ'dan skandal: PKK'ya terör örgütü diyemedi / 12.10.24

Takvim 01:30
08

Başkan Erdoğan'dan Türkiye-Sırbistan İş Forumu'nda önemli açıklamalar / 12.10.24

Takvim 06:51
09

Balkanların gündemi Başkan Erdoğan! Arnavutluk ve Sırbistan ziyaretini manşetlere taşıdılar / 12.10.24

Takvim 04:05
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