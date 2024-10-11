Gazzede soykırım suçu işleyen İsrail rotasını Lübana çevirdi. Bölgede suikastler ve kanlı saldırılar düzenleyen İsrail Beyrutun merkezine bombalı saldırı düzenledi. Bölgeden dumanlar yükseldi. Saldırının hedefinde hava saldırısında hayatını kaybeden Hizbullah Genel Sekreteri Hasan Nasrallahın kayınbiraderi Ve Hizbullahın üst düzey isimlerinden Vafik Safanın olduğu iddia edildi. BM, İsrailden Lübnanı bombalamayı sonlandırması ve ülkeden kara kuvvetlerini çekmesini istedi. Öte yandan Dışişleri Bakanlığı, soykırımcı İsrail’in, Lübnan’da konuşlu Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü’ne UNIFIL yönelik saldırısını kınadı. İşte bölgede yaşananlar...