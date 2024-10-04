İsrail Beyrut’a yönelik saldırılarına devam ediyor. İran’ın füze saldırısında İsrail askeri hava üssüne verdiği zarar uydu görüntülerinde görülürken Hizbullah’ın ise Lübnan’da İsrail askerlerine düzenlediği pusunun görüntüleri ortaya çıktı. İsrail Basını, Nasrallahın halefi olarak gösterilen Haşim Seyfettinin hava saldırısında öldürüldüğünü iddia etti. Bugün Hasan Nasrallah’ın cenaze töreninde gerçekleştirileceği ileri sürülüyor. Peki, Beyrut-İran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...