İsrail’de güvenlik kabinesinden ateşkese onay çıktı. İsrail başbakanlık ofisi, ilk rehinelerin pazar günü serbest bırakılacağını duyurdu. Hamastan yapılan açıklamada arabulucuların İsrailin çıkardığı engelleri ortadan kaldırdığı belirtildi. İsrail haber ajansı Kanal 12 ise Netanyahu’nun kabine toplantısında Güvenlik taleplerinin karşılanmaması halinde savaşın devam edeceğine dair garanti aldık dediğini bildirdi. Güvenlik kabinesinin onayı sonrası İsrail hükümeti de ateşkesi onayladı. Gazze’de ateşkese ilişkin dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…