İsrail Lübnan’a yönelik saldırılara devam ediyor. ABD ise Gazze’ye insani yardım girişlerinin son dönemde azaldığını belirterek İsrail’e 30 gün süre verdi. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ABDnin sürekli silah tedarikinin tehlikeye gireceği belirtildi. Almanya ise İsraile silah tedarikine devam edeceklerini belirtti. Öte yandan gece saatlerinde İsrailden siren sesleri yükseldi. Hizbullahtan atılan roketler sonrası Demir Kubbe çöktü. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından son dakika gelişmeleri…