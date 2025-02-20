İstanbulda kar yağışı etkisini artırarak sürdürüyor. İstanbul Valisi Davut Gül, bugün kentte okulların tatil edildiğini açıkladı. Meteoroloji, İstanbul genelinde yarından itibaren 3 gün etkisini sürdürmesi beklenen kar yağışı nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı uyarıda bulundu. Yapılan uyarılara rağmen yine yeterli önlem alınmadığı için trafik birçok noktada kilitlendi. Ankarada da akşam saatlerinden itibaren başlayan kar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Peki, kar yağışı nerelerde yoğunlaşacak? İşte son durum ve anlık gelişmeler haberimizde.