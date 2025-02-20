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CANLI | İstanbul'da kar fırtınası başladı: Bugün okullar tatil! Ankara da beyaz büründü / 20.02.25

CANLI | İstanbul'da kar fırtınası başladı: Bugün okullar tatil! Ankara da beyaz büründü / 20.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI | İstanbul'da kar fırtınası başladı: Bugün okullar tatil! Ankara da beyaz büründü / 20.02.25

Takvim 00:33
02

PKK destekçisi filozof Slavoj Zizek “Kader Avrupa’ya gülmüyor” dedi Trump’ı ve BRICS’i hedef aldı / 20.02.25

Takvim 03:37
03

Barzani'den "PKK'ya silah bırak" çağrısı: Öcalan'ın çağrısına olumlu yanıt vermek Kürtlerin faydasına olacak / 20.02.25

Takvim 04:12
04

Mourinho'dan Avrupa rotasyonu! Anderlecht 11'ini belirledi / 20.02.25

Takvim 03:59
05

Geleceğin yıldızı Fenerbahçe'ye! Sezon sonu imza var / 20.02.25

Takvim 06:33
06

Gram altın neden yükseldi? 2025 yıl sonu gram altın ve dolar ne kadar olacak? Finans Analisti İslam Memiş'ten flaş tahmin

Takvim 07:11
07

ABD'nin diktatör oyunu! Trump Zelenskiy'i suçladı Biden'ın Putin açıklaması gündeme geldi / 20.02.25

Takvim 02:24
08

"Sadık vekiller" örgütlendi! İzmir'de "İmamoğlu’nun adaylığını kabul etmiyoruz" manifestosu: CHP'li Orhan Sarıbal'dan bomba sözler / 20.02.25

Takvim 03:36
09

20 Şubat Perşembe kar tatili olan iller! Yarın okullar tatil mi? Valilikler duyurdu / 20.02.25

Takvim 08:10
10

Okan Buruk'tan sürpriz tercihler! Az Alkmaar maçı 11'ini belirledi / 20.02.25

Takvim 05:57
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