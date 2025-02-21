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CANLI | İstanbul'da okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak / 20.02.25

CANLI | İstanbul'da okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak / 20.02.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI | İstanbul'da okullar tatil edildi | Motosiklet ve kuryelere saat verildi: İkinci bir emre kadar trafiğe çıkışları yasak / 20.02.25

Takvim 00:47
02

Aslı Baykal'dan "Ahlaklı ve şaibesiz yeni kurultay" çıkışı! CHP'de "yerel seçim" korkusu... "İptali gündeme gelebilir" / 20.02.25

Takvim 04:47
03

Galatasaray-Fenerbahçe derbisine Slavko Vincic! Kim bu hakem? Uyuşturucu ve fuhuş bombası / 20.02.25

Takvim 02:01
04

Galatasaray'a transferde büyük şok! Dünya devi yazın imza attıracak / 20.02.25

Takvim 04:32
05

Trump’tan Kiev’e diplomatik füze! Son 48 saatte ne yaşandı? Zelenskiy’e neden öfkeli? / 20.02.25

Takvim 02:56
06

Trump’tan fondaş gazetelere darbe! Paralarını kesmişti aboneliği de yasakladı / 20.02.25

Takvim 02:49
07

CHP'den yine "tavşan aday" oyunu! İmamoğlu'nun karşısına pasif aday Dursun Çiçek... Kızının paylaşımı tiyatroyu ifşa etti / 20.02.25

Takvim 03:08
08

Cimbom'dan Avrupa'da sezon sonu! Galatasaray - AZ Alkmaar: 2-2 | MAÇ SONUCU / 20.02.25

Takvim 06:59
09

Sıradaki gelsin! Anderlecht - Fenerbahçe: 2-2 | MAÇ SONUCU / 20.02.25

Takvim 04:24
10

CHP'de "şaibe ile gelen koltuk mahkeme ile gidecek" korkusu! Özgür Özel dün "alternatifsiz" dediği Lütfü Savaş'a bugün "piyon" dedi / 20.02.25

Takvim 05:53
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