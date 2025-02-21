Türkiye şubat ayının son günlerinde yoğun kar yağışı ve soğuk hava dalgasının etkisi altına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından İstanbul ve Ankara başta olmak üzere birçok şehirde kar yağışı etkisini artırdı. Özellikle İstanbulda dün sabah saatlerinde başlayan kar yüksek kesimlerde yoğun şekilde devam ederken sürücüler trafikte zor anlar yaşadı. İstanbulda etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle yarın eğitim-öğretime ara verildi. Vali Gül, bu gece saat 24.00 itibarıyla her türlü motosiklet aracı ve kuryelerin trafiğe çıkışının ikinci bir duyuruya kadar yasaklandığını duyurdu. İşte saat saat hava durumu raporu ve gelişmeler.