Gazze için ateşkes görüşmeleri sonuçlandı. ABDnin seçilmiş Başkanı Donald Trump, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin imzalandığını duyurdu. Hamas ile İsrail arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşmasının, her biri 42 gün sürecek 3 aşamadan oluşacağı öngörülüyor. Katar Dışişleri Bakanı Muhammed Bin Al Sani ateşkesin 19 Ocakta başlayacağını açıkladı. Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, Gazze’de Filistin haklarını ve mazlumları destekleyerek onurlu tutum sergileyen Türkiye, Güney Afrika, Cezayir, Rusya, Çin ve tüm ülkelere teşekkür etti. İşte ateşkes anlaşmasında dakika dakika gelişmeler…