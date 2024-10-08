İsrail ordusu, 23 Eylül’den bu yana Lübnana yönelik saldırılarını sürdürüyor. İşgalci İsrailin dün gece düzenlediği ağır saldırıda Beyrut en zor günü yaşadı. Özellikle Dahiye bölgesini yoğun bombardımana tutan İsrail, Hizbullah silah deposunu vurduğunu açıkladı. Öte yandan İsrail ordusu, Lübnanın güneyindeki kara saldırısı için İsrailin kuzeyinde yasak ilan edilen bölge sayısını altıya çıkardı. İran ise yaralandığı iddia edilen Kaani hakkında ilk kez açıklama yaptı. Peki, Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler...