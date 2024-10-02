İsrail, Lübnan’da kara saldırısı başlatırken, İran, balistik füzelerle Tel Avivi hedef aldı. İsrail ordusu, İran’ın 200den fazla balistik füze ateşlediğini duyurdu. Tel Aviv ve birçok kentte sirenler çaldı. İrandan yapılan açıklamada saldırının Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı general Abbas Nilfuraşanın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak gerçekleştirildiği belirtildi.İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, İsrailin İrana saldırması durumunda daha şiddetli cevap vereceklerini ve tüm altyapılarının hedef alınacağını söyledi. Peki, Beyrut-Tahran-Tel Aviv hattında neler oluyor? İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…