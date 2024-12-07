Suriyede sıcak gelişmeler yaşanıyor. Birçok noktada kontrolü ele geçiren muhalifler, Humusun merkezine girdi. Beşar Esad ailesiyle Suriyeyi terk etti iddiaları gündemde. El Arabiya, Hizbullahın Humusa denetleyici güçler gönderdiğini duyurdu. Ayrıca, Suriye rejimi, Deyrizor il merkezini PKK/YPGye devretti. Rusya, vatandaşlarına Suriyeyi terk etmeleri çağrısı yaparken, Ürdün sınırını kapattı. Deraanın kontrolünü eline geçiren muhaliflerin Şama yürüdüğü öğrenildi. Suriyedeki gelişmeler an be an Takvim.com.trde!