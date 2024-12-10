Suriye Milli Ordusu, ABD destekli terör örgütü PKK/YPG’nin işgali altındaki Münbiç’i kurtararak, Fırat Nehri’nin batısındaki en büyük terör yuvasını temizledi. SMOnun Münbiçi almasıyla terör örgütünün işgal alanı yeniden geriledi. Suriye Milli Ordusunun SMO çatışmalar sonrası esir aldığı PKK/YPGli teröristleri A Haber görüntüledi. Teröristlere işkence yapmadıklarını ifade eden SMO askeri, Bu keskin nişancı. Bunu biz dövmedik. Biz de vurmak, kafa kesmek, burun kesmek yok. Biz alıyoruz bunlar yargılanıyor. dedi. Münbiçten son dakika gelişmeleri Takvim.com.trde...