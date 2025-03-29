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CANLI | Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin'de de hissedildi: Bangkok'ta yıkım var / 28.03.25

CANLI | Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin'de de hissedildi: Bangkok'ta yıkım var / 28.03.25

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI | Myanmar'da 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde deprem! Tayland ve Çin'de de hissedildi: Bangkok'ta yıkım var / 28.03.25

Takvim 00:35
02

Kemal Sunal ve Fatma Girik'le ilgili gerçek duyanları şoke etti! Yeşilçam yıldızının rol arkadaşı kardeşi çıktı / 28.03.25

Takvim 02:54
03

Başkan Erdoğan'dan Gine'de adına yapılan caminin açılışında önemli açıklamalar / 28.03.25

Takvim 02:24
04

Ekrem İmamoğlu New York Times'a "beni niye sattınız" yazısı: Türkiye'yi şikayet etti! ABD ve Batı'ya "baskı yapın" çağrısı / 28.03.25

Takvim 07:08
05

Galatasaray'a dev fırsat! Chelsea'nin yıldızı geliyor / 28.03.25

Takvim 06:15
06

Başkan Erdoğan, Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesiyle telefonda görüştü: Failler hak ettikleri cezayı alacak! / 28.03.25

Takvim 02:42
07

CANLI | 9 günlük bayram göçü başladı: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 85'e ulaştı / 28.03.25

Takvim 00:24
08

Ege'de farklı Fener! Bodrum FK - Fenerbahçe: 2-4 | MAÇ SONUCU / 28.03.25

Takvim 06:27
09

Sağlıkta yeni dönem! Resmi Gazete'de yayımlandı: Kimler ruhsat alarak Sağlık Meslek Hizmet Birimi açabilir? / 28.03.25

Takvim 04:11
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