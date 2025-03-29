Myanmarda 7.7 ve 6.4 büyüklüğünde peş peşe iki deprem meydana geldi. Depremin Çinde ve Taylandın başkenti Bangkokta da hissedildiği bildirildi. Deprem sırasında Myanmarda olan bir kişi, depremin çok ani ve hızlı olduğunu, sarsıntıyı bir dakika boyunca hissettiklerini ve binalardan dışarı koştuklarını söyledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, gökdelenlerin saniyeler içinde yıkıldığı, havuzların taştığı görüldü. Bangkokta da yıkım olduğu bildirildi. Myanmarda iktidardaki askeri yönetim, ülkeyi vuran güçlü bir depremin ardından uluslararası insani yardım talebinde bulunarak altı bölgede olağanüstü hal ilan etti. Depremlerde ilk belirlemelere göre 694 kişi öldü, 1670 kişi yaralandı. Peki Myanmar başta olmak üzere depremin hissedildiği bölgelerde son durum ne?