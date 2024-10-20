Şehit Hamas lideri Yahya Sinwarın otopsisini yapan doktor Hamas liderinin son ana kadar nasıl direndiğini anlattı. Öte yandan Lübnandan İsrail Başbakanı Netanyahunun evinin olduğu bölgeye İHA’lar gönderildi. Lübnandan İsraile yapılan füze atışlarında 10 kişinin yaralandığı belirtildi. İsrailli kaynaklar ise Yahya Sinwarın naaşının rehineler konusunda pazarlık konusu yapılmak istendiğini söyledi. İsrail’den ise Lübnan’a vuracağız tehdidi geldi. Soykırımcı Lübnan sınır hattında artan çatışmanın ardından Beyrutu vurmaya başladı. Öte yandan Netanyahu saldırı tehdidinde bulunarak, Beni öldürmeye çalışan İranın vekilleri büyük bir hata yaptı ifadelerini kullandı. İşte tüm gelişmeler...