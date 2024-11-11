İsrail Gazze Şeridinde sivilleri katletmeye devam ediyor. Katar, arabuluculuk çabalarının askıya alındığını belirtirken, ABD savaş uçaklarının dün gece Yemendeki Husi hedeflerini vurduğu öğrenildi. Öte yandan İsrail basını Netanyahunun Lübnanda 17-18 Eylülde Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı olarak meydana gelen patlamaların sorumluluğunu üstlendiğini öne sürdü. ABD başkanı seçilen Donald Trumpın, Joe Biden yönetimine, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması çabalarında ilerleme kaydedilmesi gerektiği mesajını ilettiği iddia edildi.