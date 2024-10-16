Pentagon, İsraile destek için gönderdikleri yüksek irtifa hava savunma sistemi THAAD’ın Tel Aviv’e ulaştığını duyurdu. Hizbullah Genel Sekreter Yardımcısı Naim Kasım ise İsrail ateşkes ilan etmediği sürece vurmaya devam edeceğiz. dedi ve açıkça savaş ilan etti. Lübnan Başbakanı Necib Mikati ise Beyrut ve Dahiye bölgesinde gerilimin azaltılması için ABDli yetkililerden geçen hafta garanti aldıklarını söyledi. İsrail merkezli Kanal 12, ABD’nin İsraile 1 ay içinde Gazzede ateşkes sağlanmadığı takdirde silah ambargosu uygulanacağını bildirdiğini iddia etti. Peki, bölgede neler oluyor? İşte, Gazze-Tahran-Beyrut-Tel Aviv hattından son dakika gelişmeleri…