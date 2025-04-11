ABD Başkanı Donald Trump vergi kararını aniden değiştirdi ve Çin hariç diğer ülkeler için ek tarifeleri 90 gün süreyle durdurdu. ABD ile Çin’in karşılıklı vergi misillemelerinin ardından dün kırmızı bir açılış yapan New York Borsası ise aniden yeşile dönerken günü ralli yaparak tamamladı. Avrupa borsaları tarife duraklamasının ardından açılışta yükseldi. Peki Trump kararını aniden neden değiştirdi?AB, ABDnin çelik ve alüminyum ithalatına yönelik tarifelerine karşı hazırladığı tedbirleri 90 gün için askıya alacağını duyurdu. Beyaz Saray ABD basınına yaptığı açıklamada Çine vergilerin yüzde 145e çıkarıldığını bildirdi. İşte dünya ticaret savaşından tüm gelişmeler…