27 Şubatta İmralıdan gelen çağrı üzerine 5-7 Mayısta kongresini toplayan PKK, bugün fesih kararını duyurdu. Silahlı mücadele sona erdi... PKK adıyla hiçbir çalışma yürütülmeyecek. PKKnın fesih kongresine 232 sözde delege katıldı. Güvenlik nedeniyle iki farklı alanda eş zamanlı bir biçimde yapıldı. Fesih bildirisinde, PKKnın kurucularından Rıza Altun ile Ali Haydar Kaytanın öldüğü açıklandı. PKKnın fesih kararı bölgede büyük bir heyecan yarattı. Bölge halkı Başkan Erdoğan ve MHP lideri Bahçeliye teşekkür etti.