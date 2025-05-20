ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putinle Ukrayna gündemli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. 2 saatten fazla süren görüşmenin ardından Putin ve Trumptan açıklama geldi. Putin, Görüşme yapıcıydı ve görüşmeyi çok kıymetli buluyorum açıklamasında bulundu. Trump da yaptığı açıklamada Sanırım biraz ilerleme kaydedildi. Orada korkunç bir durum yaşanıyor. Her hafta 5 bin genç öldürülüyor. Umarım bir şeyler yapmışızdır. dedi. Aynı zamanda Putin açıklamasında İstanbulu işaret etti.