Tel Aviv-Beyrut-Tahran hattında tansiyon her geçen gün yükselmeye devam ediyor. İsrail savaş uçaklarının, akşam saatlerinde Lübnanın güneyi ve doğusunda konut ve ticari komplekslere düzenlediği hava saldırılarında çok sayıda kişi hayatını kaybetti. Irak İslami Direniş Örgütü, işgal altındaki bölgelerde bulunan İsraile ait 4 hedefe yönelik insansız hava aracı İHA saldırısı gerçekleştirildiğini duyurdu. İsrail ordusu, Hizbullah lideri Nasrallahın halefi Haşim Safiyuddinin öldürüldüğünü iddia etti. İşte, bölgeden dakika dakika gelişmeler…