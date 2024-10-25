İsrail Lübnan’ın ardından Suriye’yi de hedef almaya başladı. Suriye Savunma Bakanlığı Tel Aviv’in Şam ve Humus yakınlarına düzenlediği saldırıda bir askerin öldüğünü ve yedi askerin ise yaralandığını bildirdi. Öte yandan İsrail, Lübnan’da çok sayıda Hizbullah hedefine saldırı düzenlediğini belirtti. Hizbullah, İsrail ordusunun Tel Aviv eteklerindeki Glilot üssünü Kadir-2 füzeleriyle hedef aldığı sahneleri yayımlarken İsrail’in gizli belgelerin ortaya çıkması dolayısıyla İran’a yönelik saldırıyı ertelediği iddia edildi. Peki bölgede neler oluyor? İşte, dakika dakika gelişmeler…