Suriye’de muhalifler Beşar Esad rejimine karşı adım adım ilerlemeye devam ediyor. Suriye basını Beşar Esad’ı kurtarmak için Şam’a gelen İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücünden Tuğgeneral Cevad Gaffari’nin kaçarken vurulduğunu bildirdi. Bölgeden ayrılan terör örgütü PKK üyelerinin tanklarının ise ABD yapımı olduğu ortaya çıktı. Son olarak Rusya’nın Suriye’nin Tarsus Limanı’ndan gemilerini çektiği iddia edildi. Ayrıca Hamada ilerleyen rejim karşıtı grupların, kent merkezinin dışında rejim güçleriyle çatıştığı öğrenildi. Suriye’den dakika dakika gelişmeler Takvim.com.tr’de…