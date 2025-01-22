Boluda Kartalkaya Kayak Merkezinde bulunan, içinde tatilcilerin bulunduğu otelde 21 Ocak gece saat 03.30da yangın çıktı. Yangın, yaklaşık 10 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Başkan Erdoğan konuyu yakından takip ederken yangın faciasında 76 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 9 kişi gözaltına alındı. Başkan Erdoğan, Kabine toplantısının ardından Boludaki yangın nedeniyle 1 günlük milli yas ilan edildiğini açıkladı. Takvim.com.tr bölgedeki tüm gelişmeleri anbean aktarıyor...