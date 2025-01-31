Hamas ile İsrail arasındaki esir takasının üçüncü turu gerçekleştiriliyor. Gazze Şeridindeki İsrailli kadın asker esirlerden Agam Berger ile ikinci tur sonrası krize neden olan Arbel Yehud ve 80 yaşındaki sivil esir Gadi Moses ile 5 Tayland vatandaşı esir de serbest bırakıldı. Ateşkes ve esir takası anlaşmasındaki yükümlülüklerinin aksine Filistinli esirlerin serbest bırakılmasını erteleyen İsrail, 110 Filistinli esiri serbest bıraktı. Hamas, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı’nda ve güneyindeki Han Yunus’ta İsrailli esirlerin teslimi sırasında Filistinlilerin sevinçli bir şekilde toplanmasının Filistin halkının topraklarında kalmaya kararlı olduğuna dair İsraile bir mesaj olduğunu bildirdi.