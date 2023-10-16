7 Ekim Cumartesi sabahı kendi tarihinin açık ara en kötü gününü yaşadığını iddia eden işgalci İsrail, Gazzede katliama devam ediyor. Fosfor bombaları ile katliam yapan İsrail, Gazzedeki sivilleri Evlerinizi terk edin diyerek yerinden etti sonra da sivil konvoylarını bombaladı. İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridine yönelik hava, deniz ve karadan koordineli saldırı hazırlıklarının tamamlanmak üzere olduğunu duyurdu. BM, Gazzedeki çocuk ölümlerinin Ukraynadaki çocuk ölümlerini geçtiğini açıkladı. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu UNFPA, Gazze Şeridinde 50 bin hamile kadının temel sağlık hizmetlerinden mahrum olduğunu bildirdi. İsrail ordusunun, gece boyunca Gazze Şeridinin çeşitli bölgelerini hava saldırılarıyla bombalamaya devam ettiği bildirildi. BM, Gazze Şeridinde tüm hastanelerdeki yakıt rezervlerinin sadece 24 saat içinde tükeneceği uyarısında bulundu.