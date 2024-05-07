Hamas, Katar ve Mısıra, Gazze Şeridinde ateşkes anlaşmasına ilişkin önerilerini onayladığını bildirdi. Açıklamada, “Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Katar Başbakanı Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani ve Mısır İstihbarat Teşkilatı Başkanı Abbas Kamel ile bir telefon görüşmesi yaptı ve Hamas’ın ateşkes anlaşmasına ilişkin teklifi onayladığını bildirdi” denildi. Alınan karar sonrası gözler soykırımcı İsraile çevrilmişti. Ancak katliam kabinesi İsrailin Refahdaki saldırılara devam etmesi yönünde karar aldı. Refaha geniş çaplı saldırı düzenleyen İsrail, 50den fazla hedefi bombaladı.