Hamasın askeri kanadı Kassam Tugayları, İsraile Aksa Tufanı operasyonu başlattı. Gazzeden İsrail yönüne binlerce roket atılırken, silahlı gruplar bölgedeki yerleşim yerlerine girdi. Bölgede sokak çatışmaları patlak verirken İsrail ordusu onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridini bombaladı. 200ü aşkın Filistinli yaşamını yitirdi. İsrail basını da İsraillinin öldüğünü aktardı. Tel Aviv yönetiminin Gazze sınırına tank sevkiyatı yaptığı da gözlemlendi. Türkiye, yaşanan gerilim sonrası devreye girdi. Başkan Erdoğan tarafları itidale davet etti. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Filistin, Katar ,Suudi Arabistan, Mısır, İran ve ABDli mevkidaşlarıyla görüştü.