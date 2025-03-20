CHPli İstanbul Büyükşehir Belediyesine yolsuzluk ve terör soruşturması başlatıldı. 106 ismi kapsayan soruşturma kapsamında Ekrem İmamoğlu ile beraber A Takımında yer alan Murat Ongun, Necati Özkan, Buğra Gökçe, Mahir Polat gibi isimler de gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada isimlerin ihaleye fesat karıştırma, nitelikli dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirme, rüşvet ve irtikap suçlarını örgütlü bir şekilde işlediklerinin tespit edildiği aktarıldı. İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına sebep olan İBB’deki yolsuzluğun 560 milyar TL olduğu bildirildi. Gözaltına alınanların sayısı 87ye yükseldi. İmamoğlunun ortağı olduğu İmamoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine el konuldu. İşte dakika dakika İBB operasyonu...