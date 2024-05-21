Son dakika haberleri... 19 Mayıs Pazar günü geçirdiği helikopter kazasında hayatını kaybeden İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisinin cenaze töreni bugün İranın Kum kentinde düzenleniyor. Cenaze planlama komitesi başkanı ve İranın idari işlerden sorumlu başkan yardımcısı Mohsen Mansuriye göre tören helikopterin düştüğü İranın kuzeybatı dağlık bölgesinin en büyük şehri olan Tebrizin kuzeybatısındaki cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayacak. Türkiyeden cenazeye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan katılacak.