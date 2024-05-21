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CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni Tebriz'de başladı | Türkiye'den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak / 21.05.24

CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni Tebriz'de başladı | Türkiye'den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak / 21.05.24

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI TAKİP | İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin cenaze töreni Tebriz'de başladı | Türkiye'den Cevdet Yılmaz ve Hakan Fidan katılacak / 21.05.24

Takvim 07:14
02

Okan Buruk'tan 4 sürpriz! Şampiyonluk 11'i değişiyor / 21.05.24

Takvim 03:25
03

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan vergi denetimleri! 2 firmaya 7 milyar TL'lik rekor ceza!

Takvim 01:32
04

Yine başıboş köpek dehşeti: Hem Konya'da hem Kocaeli'de! / 21.05.24

Takvim 03:18
05

Galatasaray yanıtı transfer ile verecek! Fenerbahçe'ye dev çalım / 21.05.24

Takvim 04:10
06

Serdar Sertçelik'in firarına yardım ettiği için tutuklanan Ramazan Kubat eski CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun danışmanı çıktı! Dikkat çeken AVM detayı / 21.05.24

Takvim 04:25
07

Ankara merkezli 28 ilde FETÖ operasyonu! İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıkladı: 46 şüpheli gözaltına alındı / 21.05.24

Takvim 02:54
08

İstanbul Valiliği'nden Galatasaray - Fenerbahçe derbisindeki olaylarla ilgili flaş açıklama: Stadyum müdürüne saldıran 5 şahıs hakkında işlem başlatılmıştır / 21.05.24

Takvim 05:02
09

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan Aile ve Gençlik Fonu'na ilişkin flaş açıklama: "Çiftlerimize ödemeler bugün itibarıyla başlıyor" / 21.05.24

Takvim 05:18
10

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den "Reisi" çıkışı: İsrail ve ABD'nin nerede durduğu belli olmalıdır / 21.05.24

Takvim 07:55
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