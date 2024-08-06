Son dakika haberleri... İran-Lübnan-İsrail hattında tansiyon her geçen dakika daha da yükselirken Orta Doğu’da topyekün savaşın fitili de ateşleniyor. Çok sayda ülke vatandaşlarına Lübnan’dan ayrılmaları için çağrı yaparken havalimanları resmen izdiham yerine döndü. Biden, Beyaz Sarayda güvenlik kurmaylarını topladı. ABD Başkanı Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris, İran kaynaklı İsraile yönelik tehditleri değerlendirdi. Öte yandan İrandaki hava üssüne de saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu Amerikan askerlerinin yaralandığı bildirildi. İşte dakika dakika yaşananlar...