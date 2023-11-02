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CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli / 02.11.23

CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli / 02.11.23

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150 Bölüm | 06:56:12
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01

CANLI TAKİP | İşgalci İsrail dördüncü cepheye yayılıyor: Gazze, Batı Şeria ve Lübnan sınırının ardından yeni hedef belli / 02.11.23

Takvim 02:25
02

Milyonlara maaş-sigorta desteği! Emeklilikte hangi adımlar atılacak? Sosyal yardımlar nasıl değişecek?  Kimlere prim desteği gelecek?

Takvim 01:44
03

Değişimcilerde korku dağları! Kılıçdaroğlu'nun Alevi üye potansiyelini gören Özgür Özel mevzuyu Atatürk'e bağladı: 'Asker delege' endişesi / 02.11.23

Takvim 02:44
04

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Türkiye'ye geliyor! / 02.11.23

Takvim 02:22
05

Hamas işgalci İsrail tanklarını böyle imha etti / 02.11.23

Takvim 01:03
06

Enver Aysever'den Şaban Sevinç'e olay sözler: Ekrem’in poposuna takılan adamlara da yazıklar olsun be! / 02.11.23

Takvim 01:28
07

İşgalci İsrail polisi siyonizm karşıtı Yahudileri dövdü / 02.11.23

Takvim 00:54
08

BM ile silah üreticileri arasında karı-koca ilişkisi! İşte Gazze'deki soykırıma göz yumulmasının sebebi... / 02.11.23

Takvim 03:03
09

Başkan Erdoğan'dan kabine sonrası kritik açıklamalar! Öğrencilere burs KOBİ'lere kredi müjdesi: İsrail ve Batı'ya sert tepki / 01.11.23

Takvim 33:31
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