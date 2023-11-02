Katil İsrail Gazze’de soykırıma devam ediyor. Kesintisiz devam eden hava saldırısının ardından Gazze’ye karadan ve denizden de saldıran İsrail, el-Kassam Tugaylarının büyük darbesi ile karşı karşıya kaldı. Karada beklediği ilerlemeyi sağlayamayan İsrail; hastanelere ve mülteci kamplarına saldırıyor ve sivilleri hedef alıyor. Mısır Gazze’deki binlerce Filistinli yaralı için bugün Refah Sınır Kapısı’nın açıldığını duyurdu. Filistinliler Refah Kapısı’ndan geçmek için beklerken İsrail ise donanmasını Kızıldeniz’e gönderdi. İşte, dakika dakika Gazze’de yaşananlar…