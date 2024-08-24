Gazzede yaşanan insanlık dramının sona ermesi için tüm gözler ateşkes görüşmelerinin son durağı olan Kahireye çevrilmiş durumda. Diğer yandan ise İran-Lübnan- İsrail hattında da gerilim had safhaya ulaştı. Son olarak, ABD tarafından İsraile gönderilen USS Abraham Lincoln uçak gemisinin faaliyet alınına ulaştığı öğrenildi. Öte yandan İsrail İç İstihbarat Teşkilatı Şin-Bet Başkanının Netanyahuya gündemi sarsan bir mektup gönderdiği de açığa çıktı. ABDli yetkililerden de olası İran saldırısına ilişkin bir tahmin geldi.