İsrailde Hamasın Aksa Tufanı Operasyonu ile başlayan çatışmalar resmen Hamas-İsrail savaşına dönüştü. Gazzeyi 3 koldan kuşatan İsrail, fosfor bombaları kullanarak acımasızca sivilleri katlediyor. İsrail ordusu Gazze Şehrindeki sivillere evlerini terk edip Güneye gitmeleri için 24 saat süre verdi. Dışişleri, İsrailin skandal çağrısına sert tepki gösterdi. BMden yapılan açıklamada, İsrailin Gazzenin kuzeyindeki 1 milyondan fazla sivilin 24 saatte taşınması yönündeki çağrısı dehşet verici. Gazze hızla cehennem çukuru haline geliyor ve çöküşün eşiğinde. denildi. Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, İsrailin saldırıları nedeniyle oluşacak insani felakete karşı uyararak, Gazzedekilerin tehcir edilmesinin ikinci Nekbe Büyük Felaket olacağını belirtti. DSÖ sivillerin kaçacak yeri kalmadığını bildirirken işgalci İsrail 24 saat verdiği halde tanklarla Gazzeye girmeye başladı. İşte bölgeden dakika dakika son gelişmeler.