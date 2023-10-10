Hamas’ın Aksa Operasyonu ile büyük bir şoka uğrayan İsrail, Gazze’yi bombalamaya devam ediyor. Filistin’den gelen en büyük saldırı ile karşı karşıya olan İsrail, resmen savaş ilan etti. 800 ila 1000 arasında silahlı Filistinlinin 80 ayrı noktadan İsrail’e sızdığını duyuran İsrail ordusu, Aksa Operasyonu’nun başlatıldığı 7 Ekim’den bu yana Gazze sınırına 100 bin yedek askerin toplandığını duyurdu. İsrail’in güneyinde Karmia, Aşkelon ve Sderot’ta Hamas ile İsrail askerleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. Orduya talimat verdiğini aktaran İsrail Savunma Bakanı Gallant, Gazze tamamen ablukaya alınacak. Elektrik, yiyecek ve yakıt sağlanmayacak. ifadelerini kullandı. Ayrıca, Filistinlilere hayvan benzetmesinde bulunan İsrailli Bakan, İnsansı hayvanlarla savaşıyoruz ve ona göre hareket edeceğiz. dedi. İsrailin Gazzeye su akışını da kestiği bildirildi.