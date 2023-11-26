Soykırımcı İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yaptığı katliamlarla dünyanın en büyük mezarlığı haline getirdiği Gazze’de Cuma günü sabah 08.00 itibarıyla devreye giren ateşkese rağmen Gazzeli sivillilere yönelik saldırılar hız kesmeden sürüyor. Filistin resmi haber ajansı, İsrail ordusunun, Batı Şerianın Cenin kentinde dün başlattığı baskını sürdürdüğü belirtirken, İsrail hükümeti ise abluka altındaki Gazze Şeridinden bugün serbest bırakılması beklenen üçüncü grup İsrailli esirlerin isimlerini aldıklarını bildirdi.