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CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil / 16.11.23

CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil / 16.11.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

CANLI TAKİP | İsrail soykırımında 41. gün! Katliam ordusu Şifa Hastanesi’ne saldırdı: Kuvözden çıkarılan bebekler dahil tek bir Filistinli bile güvende değil / 16.11.23

Takvim 02:54
02

SON DAKİKA I Dışişleri Bakanlığı'ndan Netanyahu'nun küstah açıklamalarına tepki: Asılsız iftiraları, kendi suçlarını örtemeyecektir / 15.11.23

Takvim 00:59
03

Başkan Erdoğan Gazze için ses yükseltti: İsrail terör devletidir | Netanyahu ecelin geliyor | Olay haçlı-hilal meselesidir / 15.11.23

Takvim 04:22
04

Emlak vergisinde ikinci taksit dönemi: EYT'’liye muafiyet yeni yılda başlıyor! Kimler vergiden muaf tutuluyor? Konutta oturmak şart mı?

Takvim 01:03
05

Yeni asgari ücrette söz işçilerin! Pazarlık masasında bir ilke imza atılacak | Hangi formüller gündeme gelecek?

Takvim 00:56
06

Katil İsrail Sabra Camii'ni bombaladı: Ölü ve yaralılar var / 15.11.23

Takvim 01:06
07

Şifa Hastanesi'ne yapılan baskınla övünen eli kanlı Netanyahu'nun "Hamas ile çatıştık" yalanı kısa sürdü / 15.11.23

Takvim 02:53
08

Özgür Özel sıkıştı! "Emanetçi misin?" diye sorulunca Atatürk'e sığındı... O konuşması akıllara geldi / 15.11.23

Takvim 03:12
09

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'den su zammına seçim ayarı! / 16.11.23

Takvim 01:14
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