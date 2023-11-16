Soykırımcı İsrail 41 gündür Gazze’ye ölüm yağdırıyor. El Kassam Tugaylarının hastanede konuşlandığı yalanı ile haftalardır Filistinlilerin sığındığı, yaralıların tedavi gördüğü hastaneleri hedef alan İsrail, Gazze’de aktif tek bir hastane bile bırakmadı. Soykırımcı İsrail dün gece Şifa Hastanesi’ni bir kez daha hedef aldı ve dört bir yandan kuşattığı Şifa’yı bombaladı. Kaçmaya çalışan Filistinlileri kurşuna dizen İsrail güçleri kuvözdeki bebekleri bile rahat bırakmıyor. İşte, Gazze’deki son duruma dair detaylar…