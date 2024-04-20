Son dakika haberleri... İran basını, İran Hava Kuvvetleri Üssüne ev sahipliği yapan İsfahan eyaletinin kuzeydoğusunda patlama seslerinin geldiğini duyurdu. İran’ın İsfahan ve Tebriz şehirlerinde duyulan patlama sesleri sonrası İran medyası seslerin hava savunma sisteminin devreye girmesi ve 3 mini insansız hava aracının İHA imha edilmesi nedeniyle duyulduğunu yazdı. İsfahandaki patlamaların ardından saldırının ilk saatlerinde Tahran, İsfahan ve Şiraz ile ülkenin batı, kuzeybatı ve güneybatı bölgelerinde askıya alınan uçuşlar yeniden başladı. İranlı bir yetkilinin Tel Aviv’e misilleme yapılmayacağını söylemesinin ardından İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’den ilk açıklama geldi. İşte, dakika dakika Tahran-Tel Aviv hattında yaşananlar…